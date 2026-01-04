Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da feci kaza: Takla atan otomobil E-5'e daldı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 4.01.2026 11:28

Avcılar'da feci kaza: Takla atan otomobil E-5'e daldı! O anlar kamerada

Avcılar yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak E-5 Karayolu'na girdi. Olayda 4 otomobil hasar görürken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA Yaşam
Feci kaza, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi E-5 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yanyolda seyreden otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine çarptı.

3 OTOMOBİLE ÇARPTI

Hızını alamayan otomobil takla atarak E-5'e daldı ve üç otomobile çarparak ters döndü. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik meydana gelirken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

