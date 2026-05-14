Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da hırsızlık operasyonu! 16 yaşındaki çocuk suç makinesi çıktı: 40 kaydı varmış…
Giriş Tarihi: 14.05.2026 11:39

İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşanan 6 ayrı hırsızlık olayı üzerine operasyon düzenledi. 2’si çocuk 6 şüpheli gözaltına alınırken 16 yaşındaki çocuğun suç kaydı akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar…

Avcılar ilçesinde, nisan ayından mayıs ayının ilk çeyreğine kadar meydana gelen 3 iş yeri, 1 adet oto hırsızlığı ve 2 adet evden hırsızlık hadiseleri üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda 2'si çocuk 6 şüphelinin bilgilerine ulaştı.

29 Nisan tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde evden hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen 21 yaşındaki G.Ç, Firuzköy Mahallesi'nde işletmelerden açıktan hırsızlık yaptığı belirlenen N.A. (45), H.T. (20) ve C.D. (24), 8 Mayıs günü Yeşilkent Mahallesi'nde oto hırsızlığı yaptığı öğrenilen 16 yaşındaki H.K. ile birlikte 15 yaşındaki E.U. ve 1 Mayıs günü kalacak yeri olmadığı bahanesiyle arkadaşının deposunda kalmak isteyen ve 52 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen K.O. isimli şahıs gözaltına alındı.

6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

