Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:41

Avcılar’da husumetlisi kabusu yaşattı! Evinin önüne fişekli tehdit notu bıraktı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde husumetlisi kabusu yaşattı. 25 yaşındaki N.Ö.’nün evinin önüne 1 adet fişek ile tehdit içerikli not bıraktı. Şüpheli, evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada evinden çıkanlar kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir evin önüne 1 adet fişek ile tehdit içerikli not bırakıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine geçti.

TEHDİT İÇERİKLİ NOT BIRAKTI

Yapılan incelemelerde, ikamet sahibi N.Ö. (25) isimli şahıs ile E.C.Ç. (25) isimli şüpheli arasında husumet bulunduğu, bu husumet kapsamında olay günü şüpheli şahsın fişek ve tehdit içerikli not bıraktığı belirlendi.

EVİNDEN ÇIKANLAR KAN DONDURDU

Şüpheli, evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 18 paket adet narkotik madde, 5 bin 650 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA