Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da iki katlı metruk binada yangın! İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Giriş Tarihi: 28.04.2026 19:08

Avcılar'da iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

İHA
Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Kirazlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangından yükselen dumanlar birçok ilçeden görülürken kısa süreli panik oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
