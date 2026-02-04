Avcılar’da kaldırıma park eden sürücüden akılalmaz savunma: Zabıtaya yumruklu saldırı!

Akılalmaz olay, bugün öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırıma park edilen ve yaya geçişini engellediği belirtilen otomobil, belediye çağrı merkezine şikayet edildi. İhbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, 4 tekerleği de kaldırım üzerinde bulunan otomobilin kaldırılmasını istedi. Aracını park edecek yer bulamadığı için mecburen kaldırıma bıraktığını söyleyen sürücü ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Aracın kaldırılmaması üzerine cezai işlem uygulamak amacıyla otomobilin fotoğrafını çekmek isteyen zabıta memuru Volkan Yılmaz ile araç sahibi arasında arbede yaşandı.