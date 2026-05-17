Avcılar’da ’kedi’ görevi: Metrobüs yolundaki bariyerlere girdi!

Giriş Tarihi: 17.05.2026 12:20

Avcılar’da metrobüs hattıyla D-100 Karayolu arasındaki bariyerlerde mahsur kalan kedi kurtarıldı. İki görevli tarafından kurtarılan kedi metrobüs durağından uzaklaştırıldı.

DHA Yaşam
Olay Denizköşkler Mahallesi'ndeki Şükrübey Metrobüs Durağı'nın karşısında meydana geldi. Metrobüs durağına gelen bir yolcu, kedinin bariyerde mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine metrobüs seferleri kısa süreliğine dönüşümlü olarak tek şeritten yapılmaya başladı. İki görevli getirdikleri torba içerisindeki kafesle kedinin saklandığı D-100 ile metrobüs hattı arasındaki bariyerin bulunduğu bölüme girdi.

KEDİ KURTARILDI

Eldiven takan görevlilerden biri kediyi yakaladıktan sonra kutuya koydu. Metrobüs seferleri kedinin mahsur kaldığı bariyerlerden alınmasının ardından iki hattan yapılmaya başladı. Kurtarılan kedi görevliler tarafından araçla İETT garajının bulunduğu alana götürüldü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
