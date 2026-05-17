Avcılar’da ’kedi’ görevi: Metrobüs yolundaki bariyerlere girdi!

Olay Denizköşkler Mahallesi'ndeki Şükrübey Metrobüs Durağı'nın karşısında meydana geldi. Metrobüs durağına gelen bir yolcu, kedinin bariyerde mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine metrobüs seferleri kısa süreliğine dönüşümlü olarak tek şeritten yapılmaya başladı. İki görevli getirdikleri torba içerisindeki kafesle kedinin saklandığı D-100 ile metrobüs hattı arasındaki bariyerin bulunduğu bölüme girdi.