Avcılar’da büyük panik! Bina boşaltıldı: Ekipler harekete geçti...

Binanın bodrum katında yapılan araştırmada da herhangi bir neden bulunamadı. İSKİ ekibi hemen yakındaki rögar kapağını açarak içeride temizlik yaptı. Bu arada itfaiye erleri oksijen tüpleri ile binaya girerek kokunun yoğun olduğu bodrum katında gaz bırakarak ağır kokuyu seyreltmeye çalıştı.