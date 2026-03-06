Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da korkutan kaza: Otomobil 8 metre yüksekten düştü!
Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil rampadan hızla inerek duvara çarptı. Ardından da 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 04.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sahilyoluna gitmek isteyen otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla rampadan inen otomobil sitenin bahçe duvarına çarptıktan sonra 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sesleri duyan bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazada yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

