Avcılar’da kurbanlıklar bitti

Avcılar
'da kurban bayramına bir gün kala birçok satıcı, kurbanlıklarını sattı. Hayvanları biten satıcılar çadırlarına 'Bitti' yazısı astı. Yurdun birçok bölgesinde İstanbul
'a hayvan satmaya gelen hayvan satıcıları, getirdikleri kurbanlıklar birçoğunu sattı. Avcılar ilçesi ile Beylikdüzü
arasında bulunan hayvan pazarında çadırlarının girişine 'Bitti' yazıları asıldı. Satıcılar genel olarak bu seneden memnuniyetlerini dile getirirken, bazı çadırlarda ise alıcısını bekleyen kurbanlıklar olduğu görüldü.