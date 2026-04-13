Avcılar’da park halindeki 2 araç yandı

Giriş Tarihi: 13.04.2026 22:16

Avcılar'da park halindeki servis aracında çıkan ve arkasındaki otomobile sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AA Yaşam
Cihangir Mahallesi Kartopu Sokak'ta park halindeki servis aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın arkasında park halindeki otomobile de sıçradı.

2 ARAÇ YANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında servis aracı kullanılamaz hale gelirken, otomobilde hasar oluştu.

"PATLAMA SESLERİNİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTIM"

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Emin Kule, "Önce korna sesi gibi bir ses duydum. Ardından patlama sesleri gelince dışarı çıktım, aracın yandığını gördüm. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti." dedi.

