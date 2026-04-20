Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da sır ölüm: 34 yaşındaki kuyumcu Orkun Kayapınar evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 20.04.2026 15:00

Avcılar'da sır ölüm: 34 yaşındaki kuyumcu Orkun Kayapınar evinde ölü bulundu

İstanbul Avcılar’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kuyumcu Orkun Kayapınar (34), evinde ölü bulundu. Kayapınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Genç adamın kısa bir süre önce göğüs ağrısı yüzünden doktora gittiği öne sürüldü. Kesin ölüm nedeni çıkan roparla netlik kazanacak.

Yunus Emre KAVAK
Avcılar Mahallesi Marmara Caddesi'nde bir iş merkezinde kuyumculuk yapan Orkun Kayapınar, 18 Nisan Cumartesi günü işe gitmedi. Kayapınar'ın telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine eve giden yakınları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri polis eşliğinde daireye girdi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Kayapınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yakınlarına bir süre önce göğüs ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini söylediği öne sürülen Kayapınar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Orkun Kayapınar, Avcılar Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

