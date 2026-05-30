Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da trafik magandaları dehşet saçtı: Vatandaş o anları gülerek kaydetti!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 15:42 Son Güncelleme: 30.05.2026 15:43

Avcılar'da yol ortasına park edilen bir otomobil, cadde trafiğini kilitledi. Hatalı park nedeniyle karşı karşıya gelen iki sürücü arasında çıkan tekme ve yumruklu 'yol verme' kavgası, aynı sokakta yaşayan bir kişi tarafından gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Çift yönlü caddede yol ortasına bırakılan araç nedeniyle trafik akışı durdu. Bu sırada karşı karşıya gelen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.

ARBEDE YAŞANDI

Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca tekme attı. Bunun üzerine diğer sürücünün de araçtan inmesiyle olay kavgaya dönüştü. İki sürücü birbirlerine küfrederek tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekiler ve trafikte kalan sürücüler araya girerek tarafları ayırdı.

GÜLEREK KAYDETTİ

Olayın daha da büyümesi önlenirken, yaşanan kavgayı aynı sokakta yaşayan bir kişi gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AVCILAR

