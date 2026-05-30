Avcılar’da trafik magandaları dehşet saçtı: Vatandaş o anları gülerek kaydetti!

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Çift yönlü caddede yol ortasına bırakılan araç nedeniyle trafik akışı durdu. Bu sırada karşı karşıya gelen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.
ARBEDE YAŞANDI
Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca tekme attı. Bunun üzerine diğer sürücünün de araçtan inmesiyle olay kavgaya dönüştü. İki sürücü birbirlerine küfrederek tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekiler ve trafikte kalan sürücüler araya girerek tarafları ayırdı.
GÜLEREK KAYDETTİ
Olayın daha da büyümesi önlenirken, yaşanan kavgayı aynı sokakta yaşayan bir kişi gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
