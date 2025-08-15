Avcılar’da yangın paniği: Çorap atölyesi alevlere teslim oldu!

Evin hemen karşısında yer alan elektrik direğindeki elektrik akımı tedbiren ekipler tarafından kesildi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, soğutma ve duman tahliyesi çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan müdahalenin ardından atölye tamamen kullanılamaz hale gelirken atölyenin bulunduğu bina kısmen hasar gördü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.