Giriş Tarihi: 20.04.2026 01:02

Avcılar'da yangın paniği! Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Avcılar’da 4 katlı binanın giriş katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 9 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Yangın, saat 21.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

