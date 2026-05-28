Avcılar’da zincirleme felaket! Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 28.05.2026 12:41

İstanbul Avcılar’da meydana gelen zincirleme kaza yürekleri ağza getirdi. Yol ortasında arızalanan araca arkadan süratli ve alkollü sürücünün çarpmasıyla 5 araç birbirine girdi. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı facia sonrası, sürücü gözaltına alınırken kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

Olay, dün gece saatlerinde D-100 kara yolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil kara yolu üzerinde arıza yaptı. Araçta bulunan 3 kişi ne olduğunu anlamak için aşağıya inip araç başında beklediği sırada, trafikte son sürat makas atarak ilerlediği iddia edilen İ.K. (33) yönetimindeki otomobil, duran araca hızla arkadan çarptı.



5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar nedeniyle arkadan gelen diğer otomobiller de duramayarak kazaya karıştı. Toplamda 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza nedeniyle kara yolu adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Arıza yapan aracın başında bekleyen 3 kişi ise kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası, 1.12 promil alkollü olduğu belirlenen ve çevredekilere saldırganlık gösteren sürücü İ.K., polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR

