Avengers İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Avengers (Yenilmezler) Filmleri İzleme Sırası

Avengers izleme sırası bu özel serinin doğru bir şekilde takip edilip anlaşılabilmesi için büyük bir önemle takip edilmelidir. Avengers izlemeye karar veren ya da sırasına göre izlememiş olan kişiler için Avengers kronolojik sırasını çok net ve anlaşılır bir şekilde içerikte aktardık. Peki ya Avengers film sırası nasıldır? Pek çok kahramanın yer aldığı harika bir seri olan Avengers serisi nereden başlamalı konusuna sıralı bir şekilde yanıt getirdik.

Avengers İzleme Sırası

Avengers peşin sıra konuların birbirini takip ettiği bir seri olduğu için kesinlikle kronolojik sıralamadan sapmadan izlenmeli ve olay örgüsünden kopulmamalıdır.

Karışık bir şekilde rastgele izlendiğinde izleyicinin filmdeki anlam bütünlüğünü tam olarak kavrayamadığını ve filmdeki pek çok detayı kaçırdığını pek çok kişi gözlemlemiştir. Aynı kötü durum Avengersta yaşanmasın diye bu içerikte Avengers filmlerinin izleme sırasını doğru ve net anlaşılır bir şekilde siz okurlarımızla paylaştık.

Avengers Filmleri İzleme Sırası

Avengers filmleri tek başına ele alındığı zaman sıralama aşağıdaki gibi olacaktır. Bu filmler direkt olarak Avengers ekibini içeren ve ekibin başından geçen olayları konu alan filmlerdir. Bütün Marvel sinematik evrenini kapsamamaktadır.

The Avengers (Yenilmezler) (2012) Avengers: Age of Ultron (Ultron Çağı) (2015) Avengers: Infinity War (Sonsuzluk Savaşı) (2018) Avengers: Endgame (Sonsuzluğun Sonu) (2019)

Avengers Kronolojik Sırası

Avengers filmlerinin tek başına kronolojik sırası yukarıda açıklandığı gibidir. Fakat Marvel Sinematik Evreni'nin çok önemli bir parçası olan Avengers'i tam olarak kavrayabilmek ve detayları kaçırmadan filmlere hâkim olabilmek için bütün Marvel filmlerini kronolojik sıralamaya göre izlemek en doğrusu olacaktır. Vakti olanlar için kronolojik izleme sırası aşağıda önerdiğimiz şekildedir:

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Widow (2021)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and The Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Avengers Serisi Nereden Başlamalı?

Avengers serisini izlemek isteyenler için iki yol vardır. Biri, yalnızca Avengers filmlerini izlemek ve filmdeki konuları takip etmek.

Bir de diğer yol daha uzun fakat daha kapsamlıdır, o da bütün Avengers üyelerinin kendi filmlerini seyretmek ve o karakterleri iyice anlayarak ekipteki bağlantılarını çözerek seriyi seyretmektir. Kronolojik sıralama baştan sona bu şekilde takip edildiğinde en sağlıklı Avengers izlemesi yapılmış olacaktır.