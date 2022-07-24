Avengers: Secret Wars vizyon tarihi belli oldu! Avengers (Yenilmezler) yeni filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler?

Marvel, Avengers evreninden iki filmin aynı yıl içinde vizyona gireceğini müjdeledi. Daha önce Avengers The Kang Dynasty'nin vizyon tarihini duyuran Marvel, şimdi de Avengers: Secret Wars vizyon tarihi haberiyle serinin sevenlerini heyecanlandırdı. Peki Avengers (Yenilmezler) yeni filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Avengers Secret Wars vizyon tarihi, konusu ve oyuncuları hakkında gelişmeler!
MARVEL DUYURDU, AVENGERS SECRET WARS GELİYOR!
Marvel tarafından iki yeni Avengers filmi ve vizyon tarihleri duyuruldu. Son açıklamalara göre Avengers: Kang Dynasty 5 Mayıs 2025; Avengers: Secret Wars ise 8 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek.