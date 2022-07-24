Avengers: Secret Wars vizyon tarihi belli oldu! Avengers (Yenilmezler) yeni filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler?

Marvel, Avengers evreninden iki filmin aynı yıl içinde vizyona gireceğini müjdeledi. Daha önce Avengers The Kang Dynasty'nin vizyon tarihini duyuran Marvel, şimdi de Avengers: Secret Wars vizyon tarihi haberiyle serinin sevenlerini heyecanlandırdı. Peki Avengers (Yenilmezler) yeni filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Avengers Secret Wars vizyon tarihi, konusu ve oyuncuları hakkında gelişmeler!