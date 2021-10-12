AvivaSa BES İptali - AvivaSA Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi ile birikiminizi gerçekleştirmek için çalışma durumunuza bakılmamaktadır. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gerçekleşen işlem ise mevcut işverenin sigortalı olan işçilerine Bireysel Emeklilik Hesabı açma zorunluluğudur. Bu sistem üzerine işçinin aldığı mevcut maaş üzerinden belirli bir tutarda kesim yapılmaktadır. Yapılan bu kesinti ise çalışan için açılan Bireysel Emeklilik Hesabına yatırılır. Bu sistemden yalnızca sigortalı olarak mevcut bir işte çalışanlar değil geleceğine bir adım önden başlamak isteyenler için yatırım sistemi olarak da geçmektedir. Mevcut ödeme planı ise kişinin gelir, gider ve ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Eğer mevcut olan Bireysel Emeklilik Sisteminiz varsa ve bir süre sonra bunu iptal etmek isterseniz banka veya sigorta firmasına iptal talebini vermeniz yeterli olacaktır. AvivaSa BES iptali nasıl yapılır? İşte, AvivaSa BES iptal telefonu, SMS yöntemi ve iptal formu detaylarda...

AVİVASA BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Bu işlemi gerçekleştirmek için kişinin 45 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir. Bunun yanında bir de özel veya kamu alanında çalışmakta olan sigortası olan bireyler için mevcuttur. Belirtilen yaş sınırını geçmemiş olan ve sigortalı olan çalışmakta olan bireylere işveren tarafından yapılmaktadır. Otomatik BES iptalini gerçekleştirmek isteyen bireyler AvivaSa'nın internet sayfasına giriş sağlayarak online işlemler alanına tıklayarak mevcut gerçekleştirmek istedikleri işlemlerini gerçekleştirebilirler. AvivaSa aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne üye olan kişiler, AvivaSa BES iptal telefon numarasını arayarak cayma talebinde bulunabilirler.

AKBANK BİREYSEL EMEKLİLİK NASIL İPTAL EDİLİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmak isteyen vatandaşlar tüm bankalardan mevcut işlemlerini yapabilirler. Akbank üzerinden bu sisteme dahil olmak isteyen vatandaşları öncelikle AvivaSa'nın Bireysel Emeklilik sistemine dahil olurlar. Çünkü AvivaSa Akbank'ın yan kuruluşudur. AvivaSa Bireysel Emeklilik Sisteminin iptali için vatandaşlara iki yöntem sunulmaktadır. Bunlar ise SMS yöntemi ve iptal formudur.

TELEFON İLE AVİVASA BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Bireysel Emeklilik Sistemini kullanan vatandaşlar için kolaylık sağlamak adına bazı bankalar SMS yöntemini kullanmaktadır. Fakat, AvivaSa'nın BES iptali için mevcut kullanılmakta olan SMS yolu yoktur. AvivaSa yolu ile Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olan vatandaşlarımız, AvivaSa BES iptali için 444 11 11 çağrı merkezini arayarak BES iptal süreci için gerekli işlemleri gerçekleştirebilir. Çağrı merkezini arayıp iptal işlemi yapanlar için yetkililer tarafından mevcut kayıtlı olan adreslere evrak gönderimini sağlanır. Vatandaşın bu evrakları teslim almasının ardından yanlışsız ve eksiksiz olarak tamamlayıp AvivaSa'ya iletmesi gerekir. Yapılan iptal işleminin ardından para iadesi ise işlemin tamamlanmasının ardından 10 iş günü dahilinde geri verilir.

ŞUBEDEN AVİVASA BİREYSEL EMEKLİLİK İPTALİ

Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemini kullanan ve iptal etmek isteyen vatandaşlar telefon aracılığının yanında bir de Akbank şubesine veya da AvivaSa'ya giderek iptal işlemlerini orada da gerçekleştirebilirler.

Vatandaşlar BES iptal dilekçesi yazarak ve bunun yanında AvivaSa'dan iptal formu alarak eksiksiz doldurup iptal işlemlerini gerçekleştirme imkanına sahipler.