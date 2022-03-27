Avm cinayetinde flaş gelişme: Cinayete yönlendiren arkadaşı tutuklandı

"FİŞEK PARASI BENDEN"

Halil İbrahim Yavuz'un, "Sen daha önce de 17'nci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?, Sen neden Onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak, Fişek parası 5 liraydı. 10 lira olmuş. Oğlum aradaki farkı ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster" şeklinde mesajlar attığı belirlendi.