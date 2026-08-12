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Giriş Tarihi: 12.08.2026 17:25

AVM’de dehşet! Ağabey-kardeş restoran sorumlusunu bıçakladı

Konya’da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, restoran çalışanı Yakup Okutan (40), aynı yerde çalışan Faik Akbıyık (25) ile başka bir restoranda çalışan kardeşi İbrahim Akbıyık (20) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Okutan’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, olayı gerçekleştiren İbrahim Akbıyık ve ağabeyi gözaltına alındı.

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AVM’de dehşet! Ağabey-kardeş restoran sorumlusunu bıçakladı
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Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesinde bulunan alışverş merkezinde meydana geldi. AVM'nin en üst katında bulunan yemek bölümündeki bir dönercide çalışan Yakup Okutan ile aynı yerde çalışan Faik Akbıyık arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Akbıyık iş yerinden ayrılarak yine aynı katta başka bir restoranda çalışan kardeşinin yanına gitti.

Akbıyık, kardeşi İbrahim'e Yakup Okutan ile tartıştığını ve işten çıktığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen İbrahim Akbıyık iş yerine giderek Okutan'ı karın kısmından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Okutan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli kardeş ve ağabeyi gözaltına alındı.

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AVM’de dehşet! Ağabey-kardeş restoran sorumlusunu bıçakladı
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