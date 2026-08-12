AVM’de dehşet! Ağabey-kardeş restoran sorumlusunu bıçakladı

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesinde bulunan alışverş merkezinde meydana geldi. AVM'nin en üst katında bulunan yemek bölümündeki bir dönercide çalışan Yakup Okutan ile aynı yerde çalışan Faik Akbıyık arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Akbıyık iş yerinden ayrılarak yine aynı katta başka bir restoranda çalışan kardeşinin yanına gitti.

Akbıyık, kardeşi İbrahim'e Yakup Okutan ile tartıştığını ve işten çıktığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen İbrahim Akbıyık iş yerine giderek Okutan'ı karın kısmından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Okutan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli kardeş ve ağabeyi gözaltına alındı.