AVM’de silahlı dehşet

İstanbul'da bir AVM'de 20 Mart'ta Sarıyer Spor Kulübü'nün savunma oyuncusu Papy Djilobodji (36), arkadaşlarıyla yürürken Abdullah A. ile aralarında tartışma çıktı.

Abdullah A. belinden çıkardığı silahı futbolcuya doğrulttu. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından AVM güvenliğinin uygulamaları tartışma konusu oldu. Ruhsatlı silah sahipleri, AVM yönetiminin izni doğrultusunda içeri silahla girebiliyor. AVM yönetimi silahlı girişe izin vermek istemezse ve ziyaretçiye silahsız giriş izni verirse, ruhsat kontrol edildikten sonra özel olarak hazırlanmış bir silah deposu bulundurmak zorunda.