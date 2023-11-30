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Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:15

AVM'de yürekleri ağızlara getiren olay! Dev akvaryumda gösteri yapan kadın ölümden son anda kurtuldu

Hızlı hareket eden 'denizkızı' kuyruğunun akvaryum tankına takılmasının ardından boğulmaktan kıl payı kurtuldu.

AVM’de yürekleri ağızlara getiren olay! Dev akvaryumda gösteri yapan kadın ölümden son anda kurtuldu

Denizkızı kostümü giyerek yüzen bir kadının, kuyruğunun bir alışveriş merkezindeki dev akvaryum tankının dibine sıkışması sonucu boğulmaktan son anda kurtuldu. Çekilen videoya ise korkunç anlar yansıdı.

Korkunç an, Cumartesi günü Güney Afrika'nın Randburg kentindeki bir alışveriş merkezinde, kadının alışveriş yapanların önünde tankın içinde yüzdüğü sırada yaşandı.

Alışveriş merkezinde bulunan Zizwe Ndwandwe tarafından çekilen videoda kadının akvaryumun dibinde el salladığı ve ardından tankın dışından içeriye bakan insanlara öpücük gönderdiği görülüyor.

Kadın daha sonra nefes almak için yüzeye yüzmek için hamle yaptı ancak kostümünün kuyruğu tankın tabanına sıkıştı.

Nefes almakta zorlanan kadın yüzeye doğru yüzmeye çalışsa da sonra anda kuyruğunun sıkıştığını fark etti.

Daha sonra, serbest kalmak için kostümü anında çıkardığı ve nefes almak için hızla yüzeye doğru yüzdü.

Görünürde yardımcı olacak kimsenin olmadığı, bu nedenle kadının bu talihsiz kazayı ucuz atlattığı düşünülüyor.

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AVM'de yürekleri ağızlara getiren olay! Dev akvaryumda gösteri yapan kadın ölümden son anda kurtuldu
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