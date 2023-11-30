AVM’de yürekleri ağızlara getiren olay! Dev akvaryumda gösteri yapan kadın ölümden son anda kurtuldu

Denizkızı kostümü giyerek yüzen bir kadının, kuyruğunun bir alışveriş merkezindeki dev akvaryum tankının dibine sıkışması sonucu boğulmaktan son anda kurtuldu. Çekilen videoya ise korkunç anlar yansıdı.
Korkunç an, Cumartesi günü Güney Afrika'nın Randburg kentindeki bir alışveriş merkezinde, kadının alışveriş yapanların önünde tankın içinde yüzdüğü sırada yaşandı.
Kadın daha sonra nefes almak için yüzeye yüzmek için hamle yaptı ancak kostümünün kuyruğu tankın tabanına sıkıştı.
Nefes almakta zorlanan kadın yüzeye doğru yüzmeye çalışsa da sonra anda kuyruğunun sıkıştığını fark etti.
Daha sonra, serbest kalmak için kostümü anında çıkardığı ve nefes almak için hızla yüzeye doğru yüzdü.
Görünürde yardımcı olacak kimsenin olmadığı, bu nedenle kadının bu talihsiz kazayı ucuz atlattığı düşünülüyor.