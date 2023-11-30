AVM’de yürekleri ağızlara getiren olay! Dev akvaryumda gösteri yapan kadın ölümden son anda kurtuldu

Kadın daha sonra nefes almak için yüzeye yüzmek için hamle yaptı ancak kostümünün kuyruğu tankın tabanına sıkıştı.

Nefes almakta zorlanan kadın yüzeye doğru yüzmeye çalışsa da sonra anda kuyruğunun sıkıştığını fark etti.