AVM’deki “denetim” gösterisine soruşturma: Başsavcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Aydoğan'ın bir alışveriş merkezinde (AVM) "denetim yaptığı" anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatıldığı öğrenildi. Aydoğan'ın kamu görevlisi gibi hareket ettiğine ilişkin görüntüler üzerine savcılık harekete geçti.

"KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ" SUÇLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhat Aydoğan hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma yürütüyor.

GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA TALİMATI VERİLDİ

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verilmesinin yanı sıra arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için de talimat verdi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.