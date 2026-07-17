AVM’deki taciz skandalında pişkin savunma! ’Telefon kabinin önüne düştü’

"PERDEYİ AÇTIĞIMDA SIRITIYORDU"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatırken gözyaşlarına boğulan mağdur Nurbanu Durmaz Öktem, kabinde arkası dönükken bir elin içeriye telefon uzattığını fark ettiğini söyledi. Öktem, "Spor kıyafetleri denemek için kadın kabinine girmiştim. Sırtım perdeye dönükken elinde telefon tutar vaziyette bir kol gördüm. Direkt perdeyi açıp 'Ne yapıyorsun sen?' dedim. Bana baktığında yüzünde çirkin bir sırıtış vardı. Kaçmaya yeltenince üstüne hamle yapıp telefonunu almaya çalıştım. 'Sapık, görüntülerimi çekti!' diye bağırarak mağaza çıkışına kadar kovaladım. Bedenime ait görüntülerin bu dosyada yer almasından dolayı çok rahatsız ve üzgünüm" dedi. İfade verdiği sırada hıçkırıklara boğularak fenalık geçiren genç kadın, sakinleşmek üzere salondan dışarıya çıkarıldı.

"ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEM İÇİN 400 BİN TL TEKLİF ETTİLER"

Duruşmanın ilerleyen dakikalarında söz alan sanık avukatı, müvekkilinin suç geçmişinin olmadığını ve olayın cinsel taciz değil, en fazla özel hayatın ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak tahliye talep etti.Bu savunmanın ardından tekrar söz alan mağdur Nurbanu Durmaz Öktem ise mahkeme salonunda bomba etkisi yaratan bir iddiada bulundu. Öktem, "Sanığın avukatları eşimin kuzeni üzerinden bize ulaştı. Davadan çekilmemiz karşılığında bize 300-400 bin lira para teklif ettiler" dedi. İddia karşısında küplere binen sanık avukatı ise "Böyle bir şey olduysa ispatlasınlar, mesleği bırakırım" diyerek suçlamayı reddetti.Mahkeme heyeti, tarafların beyanları ve şok iddiaların ardından sanık B.D.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 24 Eylül tarihine erteledi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör