Avokado Nasıl Saklanır? Kesildikten Sonra Yarım Avokado Kararmaması İçin Ne Yapılır?

Avokado, sağlıklı yağlar ve besleyici ögeler açısından zengin bir meyvedir. Ancak yapısı itibarıyla kolayca karardığı için doğru saklanmadığında hızla tazeliğini yitirebilir. Özellikle kesildikten sonra yarım avokadonun renginin değişmemesi için bazı pratik yöntemlere dikkat etmek önemlidir. Doğru koşullar sağlandığında avokado hem lezzetini hem de besin değerini uzun süre korur. Bu nedenle, avokado nasıl saklanır ve yarım avokado kararmasın diye ne yapılmalı gibi sorular, mutfakta taze avokado kullanmak isteyenler için oldukça yol göstericidir.

AVOKADO NASIL SAKLANIR?

Avokadoyu buzdolabında saklarken, nasıl bir formda tuttuğunuza dikkat etmek önemlidir.

Eğer avokado olgunlaştıysa veya hâlâ bütün hâlindeyse, buzdolabı olgunlaşma sürecini yavaşlattığı için meyvenin tazeliğini korumaya yardımcı olur. Yani hemen tüketmeyecekseniz, avokadoyu buzdolabında güvenle saklayabilirsiniz.

Öte yandan, kesilmiş avokadoları buzdolabında muhafaza etmek biraz daha özen ister. Kesilen avokadoyu hava geçirmez bir kapta, suyun içinde veya streç filme sararak buzdolabına koymak, meyvenin kararmasını önleyip tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlar.

KESİLDİKTEN SONRA YARIM AVOKADO KARARMAMASI İÇİN NE YAPILIR?

Yarım avokadonun kesildikten sonra kararmaması için temel sebep oksidasyondur. Avokadonun içindeki polifenoller havadaki oksijenle temas edince hızla kahverengileşir. Bunu önlemek için birkaç etkili yöntem var: