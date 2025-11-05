Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza: 3 araç karıştı!

ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDULAR

Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araç, kayarak önünde seyreden Dilek Ergener yönetimindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan biri çocuk üç kişi yara almadan kurtuldu.