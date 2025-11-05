Haberler Yaşam Haberleri Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza: 3 araç karıştı!
Giriş Tarihi: 5.11.2025 16:55

Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza: 3 araç karıştı!

Kadıköy’de Avrasya Tüneli girişinde üç aracın karıştığı kazada, çarpmanın etkisiyle, hafif ticari araç devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza: 3 araç karıştı!

Korkutan kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şerit değiştiren Ömer Canpolat yönetimindeki hafif ticari araç, Cevat Çiçek idaresindeki otomobille çarpıştı.

ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDULAR

Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araç, kayarak önünde seyreden Dilek Ergener yönetimindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan biri çocuk üç kişi yara almadan kurtuldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Üç araçta da maddi hasar meydana gelirken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza: 3 araç karıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz