Haberler Yaşam Haberleri Avrasya Tüneli’nde kaza! Araç yangın musluğuna çarptı: Tünel trafiğe kapatıldı
Giriş Tarihi: 8.06.2026 09:00 Son Güncelleme: 8.06.2026 09:38

Avrasya Tüneli’nde kaza! Araç yangın musluğuna çarptı: Tünel trafiğe kapatıldı

İstanbul Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde bir aracın yangın panosuna çarpması sonucu musluk sistemi patladı. Tünel, oluşan su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatılan tünelin saat 09:00 itibariyle yeniden trafiğe açıldı bildirildi. Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi. Suyun deniz suyu olmadığı yangın söndürme sistemi suyu olduğu belirtildi. İşte kaza ve yapılan açıklama.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Avrasya Tüneli’nde kaza! Araç yangın musluğuna çarptı: Tünel trafiğe kapatıldı
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir. Denildi. Tünelin 09:00 itibariyle yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

SON DAKİKA | Avrasya Tüneli'nde kaza! Tünel trafiğe kapatıldı

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Avrasya Tüneli’nde kaza! Araç yangın musluğuna çarptı: Tünel trafiğe kapatıldı
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