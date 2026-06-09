Avrasya Tüneli’nde korkutan kaza

Avrasya Tüneli'nde bir otomobilin itfaiyenin yangın panosuna çarpması sonucu yola yayılan su kısa süreli heyecana neden oldu. Dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazanın hemen ardından açıklama yapan İstanbul Valiliği, patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığını bildirdi. Açıklamada, "Akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Avrasya Tüneli'ni kullanacak vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmiştir" denildi. Tünel saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine yeniden açıldı. Kaza nedeniyle tünele giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, tünelin girişinde, Avrupa Yakası istikametinde araçların ağır seyretmesi yer aldı.