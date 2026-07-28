Avrupa çocukları korumak için gaza bastı

Avrupa ülkelerinin çoğu, çocukların sosyal medyada uygunsuz içeriklerle karşılaşma ihtimali, bağımlılık riski ve ruh sağlığına yönelik olumsuz etkilerinin önüne geçmek için yeni düzenlemeler getiriyor.Son olarak, Fransız Parlamentosu 15 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimlerinin engellenmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de çocukların çevrim içi güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni "dijital yaş doğrulama uygulaması"nın yakında kullanıma sunulacağını bildirdi.Almanya Dijital İşler Bakanı Karsten Wildberger, çocuklar için sosyal medya kullanımının yaş sınırıyla düzenlenmesi konusunda açık olduğunu söyledi.Yunanistan'da da 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe gireceği duyuruldu.Norveç hükümetinin de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimini düzenlemeye yönelik hazırlıklara başladığı belirtildi.İngiltere'nin eski Başbakanı Keir Starmer, çocukların internetteki güvenliği konusunda ailelerin endişeli olduğunu belirtmiş, görev süresince sosyal medya şirketlerinin temsilcileriyle daha hızlı adımlar atmaları için görüşmeler yapmıştı.Finlandiya'da Sağlık ve Refah Enstitüsü ile Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı, 13 yaş altındaki çocukların kendilerine ait akıllı telefonlarının olmaması ve sosyal medya kullanmalarına izin verilmemesi tavsiyesinde bulundu.Danimarka hükümeti, 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya platformlarına erişimin düzenlenmesi için Kasım 2025'te parlamentodaki üç koalisyon partisi ile iki muhalefet partisinin desteğini aldığını duyurdu.İspanya da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini düzenleyecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör