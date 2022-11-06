Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2022 – 2023 UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hakkında araştırmalar devam ediyor. Yarın UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi yapılacakken, Fenerbahçe'nin rakiplerini belirlemek için biraz daha süre var. Grup lideri olduğu için Fenerbahçe, son 32 turunu pas geçiyor. Peki, Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Yarın Avrupa Ligi kuraları saat kaçta çekilecek? İşte detaylar...
AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 15.00'te çekilecek.
Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak.
AVRUPA LİGİ SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayan takımlar, direkt olarak son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe de grubunu lider bitirdiği için direkt son 16'ya kalmış durumda. İşte son UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kalan takımlar:
Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş
AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında başlayacağı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:
Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023
Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023
Final maçı: 31 Mayıs 2023