Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2022 – 2023 UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hakkında araştırmalar devam ediyor. Yarın UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi yapılacakken, Fenerbahçe'nin rakiplerini belirlemek için biraz daha süre var. Grup lideri olduğu için Fenerbahçe, son 32 turunu pas geçiyor. Peki, Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Yarın Avrupa Ligi kuraları saat kaçta çekilecek? İşte detaylar...