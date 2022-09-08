Haberler Yaşam Haberleri Avrupa Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor!
Giriş Tarihi: 8.9.2022 11:22 Son Güncelleme: 8.9.2022 11:22

Avrupa Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor!

Avrupa Ligi maç programı yayınlandı ve ilk hafta maçları bugün başlıyor. Türkiye’den Fenerbahçe ve Trabzon, kıtanın en büyük ikinci turnuvasında oynayacak. Futbolseverler, Avrupa Ligi maçları hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Özellikle Türk takımı taraftarları, Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal canlı verecek sorusunu yöneltiyor. Peki, Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı canlı yayın hakkında detaylar…

Avrupa Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor!

Avrupa Ligi maç programı yayınlandı ve futbolseverler dünkü Şampiyonlar Ligi heyecanından sonra şimdi de Avrupa'nın en büyük ikinci turnuvasına yoğunlaşacak. Futbolseverler, Avrupa Ligi maçları hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe de bu akşam kozlarını yabancı takımlarla paylaşacak. Peki, Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal canlı veriyor? İşte detaylar...

AVRUPA LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi maç programı aşağıda yer almakta:

AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bu akşam tüm maçlar canlı olarak ekranlarda yayınlanacak. İşte Avrupa Ligi maçları ve yayımlanacağı kanalalr:

19.45 PSV – Bodo Glimt (Exxen)

19.45 Zürih – Arsenal (Exxen)

19.45 Fenerbahçe – Dinamo Kiev (Exxen)

19.45 AEK Larnaka - Rennes (Exxen)

19.45 Ludogorets - AS Roma (Exxen)

19.45 HJK Helsinki - Real Betis (Exxen)

19.45 Union Berlin - U.S Gilloise (Exxen)

19.45 Malmö - Braga (Exxen)

19.45 Omonia - Sheriff (Exxen)

22.00 Man. Utd - R. Sociedad (Exxen)

22.00 Lazio – Feyenoord (Exxen)

22.00 Sturm Graz - Midtjylland (Exxen)

22.00 Nantes - Olympiakos (Exxen)

22.00 Freiburg - Karabağ (Exxen)

22.00 Ferencvaros - Trabzonspor (Exxen)

22.00 Kızıl Yıldız - Monaco (Exxen)

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Avrupa Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor!
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