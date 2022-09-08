Avrupa Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor!

Avrupa Ligi maç programı yayınlandı ve futbolseverler dünkü Şampiyonlar Ligi heyecanından sonra şimdi de Avrupa'nın en büyük ikinci turnuvasına yoğunlaşacak. Futbolseverler, Avrupa Ligi maçları hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe de bu akşam kozlarını yabancı takımlarla paylaşacak. Peki, Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal canlı veriyor? İşte detaylar...