Avrupa otoyolunda 6 FETÖ’cü yakalandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-Edirne Avrupa Otoyolu Ahmetbey Tesisleri yakınlarında yaptıkları denetimde 30 göçmen kaçağı ile birlikte 6 FETÖ şüphelisini yakaladı.Yapılan kimlik kontrollerinde, göçmenlerin arasında yer alan 6 kişinin haklarında FETÖ soruşturması dosyası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, haklarındaki dosyalar nedeniyle göçmenlerin arasına karışarak Yunanistan'a yasadışı yollardan kaçmayı planladığı öğrenildi.

Göçmenler, işlemlerin ardından Pınarhisar Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 6 FETÖ şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Jandarma yetkilileri, operasyonun bölgedeki güvenlik önlemlerinin etkinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ve yasadışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.