Haberler Yaşam Haberleri Avrupa otoyolunda 6 FETÖ’cü yakalandı
Giriş Tarihi: 11.11.2025 17:37

Avrupa otoyolunda 6 FETÖ’cü yakalandı

Kırklareli’de jandarma ekipleri, İstanbul-Edirne Avrupa Otoyolu Ahmetbey Tesisleri yakınlarında yaptıkları denetimde 30 göçmen kaçağı ile karışmış 6 FETÖ şüphelisini yakalayarak yasadışı geçiş planlarını önledi. Şüphelilerin, haklarında açılmış soruşturmalardan kaçmak amacıyla göçmenlerin arasına karıştığı belirlendi.

Ali Can ZERAY
Avrupa otoyolunda 6 FETÖ’cü yakalandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-Edirne Avrupa Otoyolu Ahmetbey Tesisleri yakınlarında yaptıkları denetimde 30 göçmen kaçağı ile birlikte 6 FETÖ şüphelisini yakaladı.Yapılan kimlik kontrollerinde, göçmenlerin arasında yer alan 6 kişinin haklarında FETÖ soruşturması dosyası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, haklarındaki dosyalar nedeniyle göçmenlerin arasına karışarak Yunanistan'a yasadışı yollardan kaçmayı planladığı öğrenildi.

Göçmenler, işlemlerin ardından Pınarhisar Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 6 FETÖ şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Jandarma yetkilileri, operasyonun bölgedeki güvenlik önlemlerinin etkinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ve yasadışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa otoyolunda 6 FETÖ’cü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz