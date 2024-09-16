Avrupa sellerle boğuşuyor

Son günlerde Avrupa'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sellerinde en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Romanya'daki sellerde 5 kişi hayatını kaybetti. Sel bölgelerinde yaşayanlar çamurlu sulardan botlar aracılığıyla kurtarıldı. Avusturya'da ise 3 kişi yaşamını yitirdi. Afet bölgesi ilan edilen Aşağı Avusturya eyaletinde, bazı barajlarda su yoğunluğu sebebiyle çökme yaşanabileceği uyarısı yapıldı. 200'den fazla cadde ve otoyol trafiğe kapatıldı. Polonya'da da sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.Başbakan Donald Tusk, Avrupa Birliği'nden (AB) yardım almak için felaket bildirisi hazırladığını duyurdu. Çekya'da ise 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de kayboldu. 10 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi. Sel sebebiyle özellikle Avusturya ile Çekya arasındaki tren seferlerinin büyük çoğunluğu iptal edildi. Macaristan'da üçüncü derece sel uyarısı yapılırken Slovakya'daki nehirlerde su seviyelerinin arttığı belirtilerek uyarı verildi. Yoğun yağışlar sonucu oluşan sellerin kıtayı 2002'de etkileyen afetten sonraki "en kötü felaket" olabileceği belirtiliyor.