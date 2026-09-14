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Giriş Tarihi: 14.09.2026 12:30

Avrupa sınırında zehir tacirlerine darbe! 175 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’de Avrupa’ya açılan İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları’nda düzenlenen iki ayrı operasyonda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonlarda 147 kilo 85 gram skunk esrar ile 27 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Avrupa sınırında zehir tacirlerine darbe! 175 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına karşı sınır kapılarında yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor. Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 175 kilo 265 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

DEDEKTÖR KÖPEKLER NOKTA ATIŞI YAPTI

İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen araç, ekiplerin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu. X-Ray taramasına alınan araç, narkotik dedektör köpekleri Beta ve Axel tarafından da kontrol edildi. Köpeklerin aracın çekici kabininin belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine arama bu noktada yoğunlaştırıldı. Yapılan detaylı kontrolde 132 vakumlanmış poşet içerisinde 147 kilo 85 gram skunk esrar ele geçirildi.

TIR'DAN 27 KİLO KOKAİN ÇIKTI

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, ekipler tarafından şüpheli değerlendirilerek X-Ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeği Anti'nin aracın belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan aramada, streç poşetlere sarılmış 24 paket içerisinde 27 kilo 180 gram kokain bulundu.

İki operasyonda ele geçirilen toplam 175 kilo 265 gram uyuşturucuya el konulurken, operasyonlarla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

#EDİRNE

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Avrupa sınırında zehir tacirlerine darbe! 175 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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