Avrupa ve Türkiye'ye yönelik uyuşturucu sevkiyatının baş aktörlerindendi: “Hayalet” lakabıyla anılan Orhan Ünğan'ın lüks malikanesi yerle bir edildi!

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi DEA'nın kayıtlarında uluslararası uyuşturucu baronu olarak adı geçen Orhan Ünğan, 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa ve Türkiye'ye yönelik 4 tonluk uyuşturucu sevkiyatının baş aktörlerindendi. Sık sık isim değiştirmesi ve "Mert" ismini kullanması nedeniyle "Hayalet" lakabıyla anılan Ünğan, Avrupa ve Balkanlar'dan temin ettiği uyuşturucuları, çoğunluğu balıkçı tekneleri, nakliye kamyonları ve konsolosluk araçları ile ülkeye sokuyordu.

MAL VARLIĞINA EL KONDU

En az 8 farklı kimlikle bağlantılı olduğu ve uyuşturucu sevkiyatları organize ettiği öne sürülen Orhan Ünğan, 7 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Kuyu-4 operasyonunda, çok sayıda adamıyla birlikte yakalandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla 56 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ünğan'ın mal varlıklarına da el kondu.

LÜKS MALİKANESİ SATILDI

Belçika hükümeti geçtiğimiz yıl, Türk İnterpol'ünün verdiği bilgiler doğrultusunda, Ünğan'ın bir döneme damgasını vuran, sık sık uyuşturucu baronlarıyla bir araya geldiği Anvers'te bulunan lüks malikanesini satışa çıkardı. 15 dönüm arazi içerisinde yer alan, altın musluklar, devasa kristal avizeler, varaklı mobilyalar, Türk hamamı ve onlarca odasıyla adeta bir sarayı andıran malikane, geçtiğimiz Eylül ayında 2.5 milyon euroya satıldı. İsmi kamuoyundan sır gibi saklanan yeni ev sahibi, satın aldığı malikaneyi tamamen yıkma kararı aldı. Önceki gün yıkım işlemleri başlarken ev sahibi malikaneyi yıkma nedenini kötü şöhretiyle anılmak istememesi olarak duyurdu.

ZİNDAŞTİ'NİN KIZININ ÖLDÜRÜLMESİYLE GÜNDEME GELDİ

Resmi adı "Mert" olan ancak kamuoyunda "Orhan" ismiyle bilinen Orhan Ünğan'ın, ismi ilk kez 2014 yılında, Yunanistan'da Noor-1 isimli gemide 2 tondan fazla eroinin yakalanmasıyla gündeme geldi. 'Hayalet" lakabıyla bilinen Ünğan, gemiyi ihbar eden kişinin ortağı İranlı Naci Şerifi Zindaşti olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle ikilinin araları açıldı. 26 Eylül 2014'te İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Devrim Öztunç'un kullandığı lüks araç trafik ışıklarında dururken tarandı. Silahlı saldırıda, Naci Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve şoför Öztunç hayatını kaybetti.

Orhan Ünğan'ın azmettirdiği ileri sürülen bu cinayetten 5 yıl sonra, 2019 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Bağdat Caddesi'nde bir cinayet işlendi. Bu cinayette hayatını kaybeden kişi ise, Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan'dı. 2018 yılının nisan ayında tutuklanıp aynı yılın Aralık ayında serbest bırakılan Naci Zindaşti'nin, hapisten çıktıktan 6 ay sonra işlenen bu cinayeti azmettirdiği öne sürüldü.