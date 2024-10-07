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Giriş Tarihi: 8.10.2024

Avrupa’da camiler Türklerin yaşam alanı

Avrupa’daki camiler milyonlarca müslüman Türk’ün ibadet etme ihtiyacını karşılamanın yanısıra eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin de adresi haline geldi

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Avrupa’da camiler Türklerin yaşam alanı
Avrupa'daki camiler eğitimden kültüre toplumun ihtiyaçlarını karşılıyor. Almanya'da 858 caminin bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Avrupa ve Almanya'daki camilerin sadece birer ibadethane olmadığını, eğitimden kültüre kadar toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda bu ihtiyaçlara cevap veren mekânlar haline geldiğini söyledi.



Türkmen Almanya'da ikinci nesil cami projelerinin her geçen gün arttığına işaret etti. DİTİB bünyesinde faaliyet gösteren Moschee-Forum'un Direktörü Murat Şahinarslan da "2019 yılında faaliyete geçen bu projeyle merkez cami ve Köln toplumunu bir araya getiren bir fonksiyon üstleniyoruz. Biz Almanca dilinde toplumsal konuları işliyoruz" dedi.
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Avrupa’da camiler Türklerin yaşam alanı
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