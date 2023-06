Avrupalı Türk gönüllüler Afrika’daki fakir ve yetim aileleri sevindirdi

Kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Avrupa merkezli Türkiyeli vatandaşların kurduğu Help Yetim Organizasyonu ekibi katıldığı bayram namazının ardından buradaki halkla bayramlaştı, çocuklara bayramlık ve şeker dağıttı. Help Yetim Organizasyonu ile vekalet yoluyla Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da kesilen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

12 BİN AİLE SEVİNDİRİLDİ

'Kardeşinle Yakınlaş' vurgusu ile yapılan vekaletle kurban kesim organizasyonu, Help Yetim gönüllüleri gözetiminde yapıldı. Tanzanya'nın üç ayrı bölgesinde yapılan kesimlerin ardından etler 5'er kiloluk paketlerde 12 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Help Yetim Derneği Genel Başkanı Cahit Ataş, vekaletle kurban kesimi organizasyonu kapsamında kesim ve dağıtımın ülkenin en fakir bölgelerinde yapıldığını belirterek, "Şehir merkezinden üç saatlik yolculuğun ardından geldiğimiz bölgelerde vekaleten kurban kesiminin ardından kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Dağıtım esnasında çocukları da hediyelerimizle sevindirdik. Yolumuzu ümit ve hasretle bekleyen gönüllere umut olmak için organizasyonumuza teveccüh gösteren bağışçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Emanetlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak gönül köprüleri kurduk, Allah bağışçılarımızın kurbanlarını makbul eylesin." dedi.

3 KITADA 20 ÜLKEDE YARDIM

Kurban yardımlarını bu yıl 3 kıtada 20 ülkeye ulaştırdıklarını dikkat çeken Ataş, kurbanın, dünyanın birçok bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi mazlum ve fakir insanları hatırlamaya bir vesile olduğunu dikkat çekerek şunları söyledi: "Burada olmamızla, onları yalnız bırakmadığımızı, Avrupa'daki ve Türkiye'deki kardeşlerinin her zaman yanlarında olacağının da bir hatırlatmasıdır. Yurt dışındaki İslam coğrafyasında hizmette bulunan Help yetim yılların güven ve tecrübesiyle birlikte kurulduğu günden beri bağımsız bir kurum olarak kurban emanetlerini yurt dışında kesiyor. Her kurban bayramında kurban kesecek kardeşinin yolunu gözleyen gerçek ihtiyaç sahipleri için yola çıkan gönüllülerimiz, özellikle ciddi düzeyde açlık çeken ve güvenli gıdaya ulaşamayan muhtaç kimselere ulaşıyor. Bu bayram kapsamında sadece Tanzanya'da 12 bin aileye kurban eti, 150 yetim çocuk giydirilerek kendilerine kırtasiye yardımında bulunuldu. 150 aileye gıda yardımı yapıldı. Yüzlerce çocuğa hediyeler dağıtıldı."

BAYRAMI BİR GÜN GEÇİKMELİ KUTLUYORLAR

Tanzanya'da bayramın Türkiye'den 1 gün sonra kutlandığını hatırlatan Ataş, kurban kesim işlemlerine de bu nedenle bir gün gecikmeli başlandığını kaydetti. Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülmesini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri hem Ramazan hem de Kurban Bayramlarını farklı günlerde kutlayabiliyor.