Avrupa’nın 7 şehrine ’Çeşme Evi’ geliyor

Türkiye'nin Miami'si olarak bilinen Çeşme'yi 4 mevsim yaşanılacak bir ilçe haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, yabancı turistleri kente getirmek için Çeşme Evi projesini hayata geçirecek. Çeşme'nin yurtdışında tanınmasına karşın bunun 12 ay turizmi canlandıracak düzeyde olmadığını söyleyen Tanık, yeni dönemde yabancı turist sayısını Çeşme Evi ile artıracaklarını kaydetti. Bu kapsamda belirlenen 7 kentte Çeşme Evi adıyla tanıtım ofisini hayata geçireceklerini, burada ilçenin güzelliklerinin hem ekran ve broşürlerle hem de VR gözlüklerle tanıtılacağını açıklayan Esat Tanık, Çeşme'nin gastronomisi ve ürünlerinin de yine bu Ev'de yer alacağını sözlerine ekledi.

İLK 'EV'LER ADALARA

Avrupa'nın önde gelen 7 şehrinde Çeşme Evi'ni kuracaklarını söyleyen Tanık, "Bildiğimiz kadarıyla bir ilçe için yurtdışında daha önce böyle bir proje yapılmadı. Bu proje ile ilçe turizminin pazarlanmasında yepyeni bir adım atıyoruz. Çeşme Evi projemiz ile ilçemizin eşsiz güzelliklerini ve zengin kültürünü Dünya genelinde tanıtacak ve bilinirliğini artıracak bir misyon üstleniyoruz" dedi. Yapılacak ilk evlerin Yunanistan'ın Sakız ve Midilli adalarında olacağını, 'Ev'lerde Çeşme'nin turizm ve kültür alanındaki değerlerinin paylaşılacağını kaydeden Tanık, "Bu projeyle Çeşme sadece manzarası ve doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda zengin tarihi ve kültürel mirasıyla da dikkat çekecek. Misafirlerimize Çeşme'nin eşsiz plajlarından, doğal kaynaklarından, tarihi kalelerinden ve geleneksel pazarından bahsedeceğiz" diye konuştu.

"YETERİNCE TANITILMADI"

Adaylık sürecinden bu yana 4 mevsim yaşayan ve yaşanan bir Çeşme'yi inşa etmek için yola çıktıklarını aktaran Esat Tanık şöyle konuştu: "Spor turizmi, sağlık turizmi, kültür sanat turizmi, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve gastronomi turizmi, ileri yaş ve termal turizm gibi her alanda çok büyük potansiyele sahibiz. Bu potansiyelimizi yabancılara bugüne kadar yeterince anlatamadığımızı düşünüyoruz. Zira bunu başarsaydık turizmimiz zaten 12 aya yayılmış olurdu. Zararın neresinden dönülürse kârdır diyerek dünyanın dört bir yanından konuklarımızın Çeşme'ye gelmesini sağlayacağız. Bu dört ana segmenti uygulayarak Çeşme'yi bir marka haline getireceğiz. Çeşme'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirip, dünyada da tanınmasını sağlayacağız"