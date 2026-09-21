Avrupa’nın sağlık başkenti İstanbul

Dünyadaki 131 ülkeden büyük nüfusa sahip olan İstanbul'da sağlık hizmetlerini kusursuzlaştırmak amacıyla dev yatırımlar hayata geçiriliyor. İstanbul'un Anadolu Yakası, 4 dev projeyle devasa sağlık üssüne dönüşüyor. Fatih Sultan Mehmet (bin 453 yatak), Süreyyapaşa (bin 765 yatak) ve Beykoz (500 yatak) hastaneleriyle bölgeye 3 bin 718 yeni yatak kazandırılıyor. Tamamında 4 bin 50 yatağa ulaşacak Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin de eklenmesiyle yeni kapasite 7 bin 768 yatağa çıkacak. 2002'de 19 bin 715 olan İstanbul'un servis yatak sayısı 46 bini geçerken tamamlanan yatırımlarla vatandaşlar kıta değiştirmeden modern sağlık hizmetine kavuşacak. Tek ve çift kişilik nitelikli odalara sahip olacak hastanelerin altyapısı deprem ve afetlere karşı da güçlendiriliyor. Kentte 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 130 milyon muayene, 21 milyon görüntüleme ve 1 milyon 630 bin ameliyat gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Yakası'nı bir sağlık üssüne dönüştürecek 4 büyük dev projeyi eş zamanlı olarak sürdürüyor.

DEV SAĞLIK ÜSSÜ

Projenin inşaatının yüzde 51'i tamamlandı. 4 bin 50 yatak kapasitesine ulaşması hedeflenen 1 milyon metrekarelik kampüste Genel Hastane, Fizik Tedavi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri, Onkoloji, Kalp Cerrahisi ve Kadın-Çocuk olmak üzere 6 hastane yer alacak. İlk etabının 2027'de açılması planlanan tesisin bünyesindeki "Sağlıklı Yaşam Köyü" ise örnek bir rehabilitasyon modeli sunacak.

BEYKOZ'DA TAM TEŞEKKÜLLÜ HİZMET

İnşaatının yüzde 40'ı tamamlanan 125 bin metrekarelik 500 yataklı yeni hastane; 200 poliklinik, 22 ameliyathane ve 139 yoğun bakım yatağıyla tam teşekküllü hizmet verecek.

MALTEPE'DE DEV KOMPLEKS

Maltepe'de Süreyyapaşa Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Erenköy Fizik Tedavi (150 yatak), Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları (250 yatak) ile Arındırma Merkezleri (BAHAM) bir arada hizmet verecek.

FSM'YE EK YATAK KAPASİTESİ

99 yataklı acil durum ek binasının yapımı tamamlandığında FSM Hastanesi bin 453 yatak kapasitesine kavuşacak.