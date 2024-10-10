Avukat Belen’i öldüren katil sevgilisinin cezası hukuka uygun buldu

Ankara'ın Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidansta 15 Haziran 2023'te meydana gelen olayda, KADES'e gelen çağrı üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Aynı zamanda aynı adresten 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi de kız arkadaşının intihar ettiğini bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun'u, asansör kapısı önünde yerde yatarken buldu. Göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulan Coşğun, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık Balcı, 14 Mayıs 2024'deki karar duruşmasında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılış müebbet hapis cezası aldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, avukat Belen Nesil Coşğun cinayetine ilişkin davanın istinaf incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemece verilen hükümde, usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığına, sanığa 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılışmış müebbet hapis cezasının hukuka uygun buldu. Daire verdiği kararda, "Delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır" İfadelerine yer verildi.