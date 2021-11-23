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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Avukat hatası 24 yıllık işkenceye döndü

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Avukat hatası 24 yıllık işkenceye döndü
Tuzla'da, 1997'de meydana gelen tanker faciasında hayatını kaybeden itfaiyeci Celil Dağ'ın ailesi tam 24 yıldır hukuk savaşı veriyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait 300 metrelik tankerde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 2 itfaiyeciden İtfaiye Grup Amiri Celil Dağ'ın ailesi, avukatın yanlış mahkemeye dava açması ve dava süresini kaçırması yüzünden tazminat alamadı. Ailenin iddiasına göre 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, 7'sinin de yaralandığı olay sonrası diğer itfaiyeciler İdare Mahkemesi'nde açtıkları davaları kazandı. Kendi avukatları Zekeriya Şerbetçioğlu ise yanlış davalar nedeniyle dava açma süresini kaçırdığı için tazminat alınamadı. Avukat hatası yüzünden 24 yıldır adliye koridorlarında süründüğünü söyleyen Celil Dağ'ın 72 yaşındaki kayınvalidesi Ayşe Kurt, "Kızım pes etti, davanın peşini bıraktı. Onun adına davayı ben takip ediyorum. Kaç yıl daha sürer, davanın sonunu görebilir miyim bilmiyorum" dedi.

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Avukat hatası 24 yıllık işkenceye döndü
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