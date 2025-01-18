Avukat Hökenek sahte alkolün cezai yaptırımını SABAH’a değerlendirdi

İstanbul'da sahte alkol kabusu devam ediyor. 38 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkol konusuna ilişkin uzmanlardan da açıklamalar geliyor. Sahte alkol konusunda adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahte alkol üreten ya da Sayan kişilere yönelik uygulanacak cezai yaptırım da merak konusu oldu. Avukat Turgut Hökenek, konuya ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulundu.

KOLLUK MAKAMLARINA BAŞVURMALI

Avukat Turgut Hökenek, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçak alkol üreten ve satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Eğer bu suç, örgütlü bir şekilde işlenmişse verilecek ceza iki katına kadar çıkarılabiliyor. Örgütlü kaçakçılık yapanlar 12 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Bu cezalara karşın son yıllarda sahte içki vakalarında yaşanan artışların önüne geçilemiyor. Sahte içki üretimi ve satışı sonucu bir kişinin ölümüne neden olan kişiler olayın durumuna ve sonucuna göre kusurları göz önünde bulundurularak kasten veya taksiren ölüme sebebiyet verme suçlarından yargılanarak ceza alırlar.

Kanunumuzdaki suçlar ve cezaları da şu şekildedir:

Taksirle öldürme – Madde 85

(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kast – Madde 21

(1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

(2) "Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir." şeklindedir.

Son olarak, son zamanlarda yaşanan sahte içki vakıalarına karşı dikkatli olunmalı,bu vakıaların önüne geçmek için alkolün bandrollü ve güvenilir yerlerden satın alınmasına dikkat edilmeli ve sahte içki üreten, temin eden veya satışını yaptığı öğrenilen yerler için hemen kolluk makamlarına başvurularak ihbarda bulunulmalı ve bu şahısların yakalanmasını ve akabinde bu ürünlerin kolluk birimleri tarafından imhası sağlanmalıdır diyebiliriz."