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Giriş Tarihi: 11.8.2023 20:10 Son Güncelleme: 11.8.2023 20:17

Kendisini 'Avukat' olarak tanıtan kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Adana’da Doğan Zöhre, kendisini avukat olarak tanıtan Onur Demir’i bıçakla öldürdükten sonra ağaçlık alanda tabancayla intihar etti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kendisini ’Avukat’ olarak tanıtan kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Adana'da 28 yaşındaki Doğan Zöhre, kendini avukat olarak tanıtan Onur Demir'i bıçaklayarak öldürdükten sonra ağaçlık bir alanda tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

AVUKAT TANITTI İDDİASI

Olay Merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Zöhre, iddiaya göre kendini avukat olarak tanıtan Onur Demir'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Demir'in olay yerinde öldüğünü tespit etti.

SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Bu sırada Demir'in öldürüldüğü yerin 1 kilometre uzağında bulunan bir ağaçlık alanda olayın faili Doğan Zöhre'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde Zöhre'nin olaydan hemen sonra buraya gelip tabanca ile başına sıkarak intihar ettiği anlaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Onur Demir'in ve Doğan Zöhre'nin cesedi otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Kendisini 'Avukat' olarak tanıtan kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
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