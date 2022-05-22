Sanıklar Kadir Yasak, Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 26 Ocak'ta, sahibi olduğu Bakırköy'deki balık restoranında gördü. Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranında 'korunmasız ve açık hedef' olduğu düşüncesiyle cinayet için plan yaptı. Kadir Yasak abisi Ali Yasak'ı arayarak konu hakkında bilgi verdi. Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Abdulkadir Kara ile buluşarak cinayet silahıyla restorana döndü. Kadir Yasak ile Serkan Dakman, restorana girerek Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istedi. Bir süre sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu yanlarına geldi.



Ali Yasak ve Seccad Yeşil'in de restorana gelmesinden sonra Kadir Yasak, önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ardından da şoförü Murat Bilmez'e ateş etti. Sürünerek dışarı çıkmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu'na bir kez daha ateş eden Kadir Yasak, Ali Yasak'la birlikte restorandan ayrıldı. Seccad Yeşil ve Serkan Dakman sokağın köşesinde, sağlık ekiplerinin müdahalesini izledikten sonra ayrıldı.

"ÖZÜR DİLEYECEK YOKSA, ŞAFAK'I VURACAĞIZ"



İddianamede Gökhan Karakan'a ait cep telefonu incelemesinde, Kerem Öztürk ile whatsapp yazışmalarında, Seccad Yeşil'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj atarak küfürlü konuştuğu tespit edildi. Mesajlarda 'Paramızı verin siz burada hayırdır', 'Fazlasıyla alacağız diyorlar', 'Şimdi makinem olsa hepsine sıkardım', 'Şimdi Kadir abi aradı. 'O Şafak gelecek senden özür dileyecek, yoksa vuracağız' dediler şeklinde mesaj attığı da kaydedildi.



İncelemelerde, 11 Kasım tarihli, 'Paramızı alalım da, gelirse hepsi, 50'sini bunlara dağıtacağım', 'Şimdi özür dileyecek. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık ama, biz keseriz', 'O Suphi'yi de döveceğim ama, şimdi değil 5-10 veririz çocuklara döverler' içeriğinde mesajlar belirlendi.

"YENGE, ŞAFAK ABİ VURULDU"



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'in ifadesi de müşteki sıfatıyla iddianamede yer aldı. Erken ifadesinde "26 Ocak günü eşimle dışarıya çıktık. Eve geçerken eşim Şafak, Serkan Yazıcıoğlu ile buluşmak üzere telefon görüşmesi yaptı. Şafak beni eve bıraktıktan sonra şoförle evden çıktı. Serkan Yazıcıoğlu ile birlikte Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil ile birlikte olacağını söylemişti. İlerleyen saatlerde Murat Bilmez beni aradı ve 'Yenge ben yaralandım, Şafak abi de vuruldu, farklı hastanelerdeyiz' dedi. Ben hastaneye gittim. Orada vefat ettiğini öğrendim. Ben eşime karşı bu saldırıyı yapan şahısları daha önceden tanımam. Şikayetçiyim" dedi.

"BELİNDEN SİLAH ÇIKARTIP 2-3 EL ATEŞ ETTİ"



Olayda yaralanan şoför Murat Bilmez ifadesinde şunları anlattı: "Ben Ece Erken'in özel şoförüyüm. Normalde Şafak Beyin şoförü olan dayım Mehmet Akbal'dır. İzinli olduğundan o gün Şafak beyin şoförlüğünü ben yapıyordum. Saat 15:00 sıralarında evden balık restoranına geldik. Daha sonra arkadaşları olan ve şu an isimlerini hatırlamadığı iki gazeteci ve Fikret Orman geldi. 3-4 saat birlikte oturdular. Tahminen 21.00 sıralarında Fikret Orman ayrıldı. Şafak Bey gazetecilerle oturmaya devam etti. Ben ayrı bir masada tek başıma oturuyordum. Saat 00:30 sıralarında iki şahıs geldi. Şafak Beyin yanına gelerek görüşmek istediklerini söylediler ve yanda bulunan boş masaya oturdular. Şafak Bey 5 dakika sonra şahısların masasına oturdu ve konuşmaya başladılar. 3-5 dakika sonra 2 kişi daha gelerek masaya oturdu. Kısa bir süre konuştuktan sonra ilk oturan iki kişiden birisi belinden silahı çıkartarak Şafak Beye doğru 2-3 el ateş etti. Ben şahıslara bağırınca bana da bir el ateş ettiler. Sol bacağımdan baldır kısmından yaraladım. Dört şahıs olay sonrası yaya olarak koşarak kaçtılar. Ben ambulansla hastaneye getirildim. Şahısları görmem durumunda teşhis edebilirim. Olayı gerçekleştiren şahısların kim olduklarını bilmiyorum. Beni yaralayan kişilerden şikâyetçiyim."

"TASARLAYARAK KASTEN ADAM ÖLDÜRME"



İddianamede sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'Silahla kasten yaralamaya iştirak', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.



Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'Silahla kasten yaralamaya iştirak', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.



Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme', 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' ve 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



Sanıklar Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise 'Suçluyu kayırma' ve 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.