Avukata dost kazığı! Arkadaşına verdiği 1.5 milyonu geri alamadı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir avukatın, araç alım-satım işi yapan bir kişi tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Avukat B.S, güven duyduğu Barış A., isimli şahıs aracılığıyla bir araç almak isterken büyük bir mağduriyet yaşadı. Olay, 2023 yılı sonunda başladı. Avukat Beyza Sındıraç, yoğun iş temposu nedeniyle araç satın alma işlemlerini Barış A.'ya devretti.

PARASINI AVUKAT VERDİ ARACI BAŞKASINA SATTI



İkili arasında yapılan anlaşmaya göre, Barış A., Sındıraç adına bir Mercedes marka araç satın alarak işlemleri yürütecekti. Ancak avukatın güvenini suistimal eden Ayaz, aracı aldıktan sonra kendisine teslim etmedi ve başka bir kişiye sattı.

BU KEZ AVUKATI DOLANDIRDILAR



Barış A.'ın aracı sattığı kişi, araca ödediği bedeli Sındıraç'a göndermeyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Sındıraç, Barış A., ile defalarca görüşmesine rağmen parasını alamadı ve olay yargıya taşındı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Barış A'nın "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu işlediğine dair yeterli şüphenin bulunduğu belirtilerek cezalandırılması talep edildi.





7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Avukat B.S, ifadesinde "Yoğun iş temposu nedeniyle Barış A'.'ya güvenerek aracı onun üzerinden satın aldım. Ancak araç bedelini ödediğim halde bana teslim edilmedi ve sonrasında satıldığı bilgisi geldi. Paramı geri alamadım, büyük bir mağduriyet yaşadım" dedi. Savcılık, olayın dolandırıcılık boyutunu araştırırken, Barış A.'ın daha önce benzer suçlara karışıp karışmadığını incelemeye aldı. 7 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.