Avukata omuz atan işadamı tutuklandı

Ünlü işadamı Ertuğrul Atay'ın oğlu Adil Can Atay, eşi yüksek mimar Polen Atay'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı dava görülmeye başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Eşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Can Atay savunmasında, "Olay tamamen intihardır. Kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum" dedi. Duruşma müşteki Polen Atay'ın dinlenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmanın sona ermesinin ardından salondan çıkarken, müşteki avukatına omuz atan Adil Can Atay'a mahkeme başkanı, kasten omuz attığı gerekçesiyle 3 gün süreyle disiplin hapsine çarptırdı. Polis eşliğinde çıkartılan Atay karakola götürüldü.