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Giriş Tarihi: 10.12.2022

Avukata saldırının gözcüsü yakalandı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Avukata saldırının gözcüsü yakalandı
İstanbul Beşiktaş'ta Avukat Nur Peker'e geçtiğimiz ocakta yapılan silahlı saldırıda gözcülük yapan firari sanık Barış Havuz yakalandı. Hakkında 7 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılan Havuz 'Olay saatinde Bakırköy'deydim. Neden sanığım bilmiyorum. Diğer sanığı da inşaat işleriyle uğraştığım için sadece ismen tanırım" dedi. Ancak mağdur avukat Nur Peker, Havuz'u saldırı sırasında gördüğünü söyleyerek kesin teşhiste bulundu.



Havuz'un da 'sadece ismen tanırım' dediği saldırının hapis cezası alan tetikçisiyle sosyal medyada birlikte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Duruşma, olay görüntüsündeki kişinin sanık olup olmadığının bilirkişilerce tespit edilmesini için ertelendi. İranlı casuslara yardım ettiği gerekçesiyle açığa alınan Davut Yılmaz hakkında da saldırının azmettiricisi olarak açılan soruşturma sürüyor.

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Avukata saldırının gözcüsü yakalandı
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