Avukata yönelik saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Olay, 26 Temmuz 2026 tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı Zeynep Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avukat Mehmet Şerafettin Akay, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların açtığı ateş sonucu Akay'ın aracına çok sayıda mermi isabet etti. Olay sırasında soğukkanlılığını koruyan Akay, saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği bölgede delil toplarken, mermi izleri bulunan araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

ŞÜPHELİLER ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan H.C. ve M.Ç.'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.