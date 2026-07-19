Avukatın adını kullanarak vatandaşları dolandırdılar

İstanbul'da avukatlık yapan Yunus Yalçın, avukatlık kimliği ile adı, soyadı ve sicil numarası hukuka aykırı şekilde kullanılıp sahte belgeler düzenlenmek suretiyle birçok kişiyi tuzağa düşürerek dolandıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"AVUKATLIK MESLEĞİNE DUYULAN KAMU GÜVENİ BAKIMINDAN SON DERECE AĞIR SONUÇLAR DOĞURMAKTADIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi talep edilerek "Şüpheliler, yalnızca müştekinin ismini kullanmakla yetinmemiş, gerçek baro sicil numarasına yer vermek suretiyle üçüncü kişiler nezdinde güven oluşturmayı amaçlamış, gerçeğe aykırı vekalet ilişkisi oluşturmuş ve müştekinin mesleki kimliğini dolandırıcılık faaliyetinin temel aracı haline getirmiştir. Şüphelinin gerçek bir avukatın kimliğini, baro sicil numarasını ve mesleki sıfatını kullanarak üçüncü kişilerle iletişim kurması, kendisini müşteki olarak tanıtması ve hukuki takip yürüttüğü izlenimi oluşturması yalnızca dolandırıcılık suçunun icrası bakımından değil, aynı zamanda müştekinin kişilik hakları, mesleki itibarı ve avukatlık mesleğine duyulan kamu güveni bakımından da son derece ağır sonuçlar doğurmaktadır." denildi.

"HALİHAZIRDA İNSANLARI KANDIRIP BU ŞEKİLDE HAKSIZ MENFAAT ELDE ETMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Yunus Yalçın, "Türkiye'nin birçok farklı ilinde, gerçekte kazaya karışmış araçların kaza bilgilerine ve sigorta bilgilerine ulaşan dolandırıcılar, WhatsApp üzerinden benim isim, soy isim ve baro sicil numaramı kullanarak sahte ödeme emirleri ile 'Sulha davet' mektupları göndermekteler. Bu tuzağa düşen insanlara hesaplarında kullandıkları kişilerin IBAN bilgilerini gönderip haksız menfaat elde ediyorlar. Konuya ilişkin olarak hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundum hem de İstanbul Barosu'na yazılı müracaatta bulundum. Ayrıca Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek IBAN isim soy isim bilgileri sabit olan şüphelilerin bilgileri ile Türkiye'nin bir çok ilinde aradıkları vatandaşlara ait telefon numaralarını paylaştım. Halihazırda insanları kandırıp bu şekilde haksız menfaat elde etmeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.