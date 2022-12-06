Avustralya Çoban Köpeği Özellikleri ve Bakımı - Avustralya Çoban Köpeği Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Avustralya Çoban Köpeği özellikleri daha çok muhafızlık görevleri ile ilgilidir. Avustralya Çoban Köpeği nasıl eğitilir diye düşünüyorsanız daha çok sürüleri koruma kapsamında eğitildiğini söyleyebiliriz. Köpeğin bakımında Avustralya Çoban Köpeği kaç yıl yaşar sorusu da son derece önemlidir. Avustralya Çoban Köpeği bakımı zor mu araştırmasında dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu söyleyebiliriz. Avustralya Çoban Köpeği çok tüy döker mi araştırması yazımızda.

Avustralya Çoban Köpeği Özellikleri

Avustralya Çoban Köpeği, Avustralya ve civarında yaşadığından bu adla anılır. Günümüzde ise bu köpeğin yaygın olarak yaşadığı bölge ABD'dir. Özellikle ABD'nin batısındaki sürüleri korumak için bu köpekler kullanılır. Fiziksel olarak son derece dayanıklı olan bu köpekler çok da kuvvetlidirler. Güçlü gövdeye sahip olan bu hayvanlar, sahibine olan bağlılığı ile de iyi bir koruma ve bekçi köpeğidir. Liderliğe yatkın olan bu köpeklerin eğitiminin de son derece zor olduğunu söyleyebiliriz. Köpeğin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Orta irilikte bir köpek türüdür. Erkekler ortalama 40 kg, dişiler ise ortalama 35 kg'a kadar büyür.

Erkeklerin yüksekliği ortalama 58 cm, dişilerin ise 53 cm'dir.

Tüyleri çok renkli bir yapıya sahiptir.

Gövdelerinde kas yoğunluğu fazladır.

Egzersiz ihtiyaçları çok fazladır.

Doğada olmayı, evde olmaya tercih ederler.

Çok atak canlılardır.

Dikkatli, zeki ve meraklı yapıdadırlar.

Dominant bir köpek türüdür. Bu nedenle zor eğitilirler.

Kusursuz bekçilerdir.

Sahiplerine çok bağlıdırlar.

Tanımadıkları canlılara temkinli bir yaklaşım tarzı sergileyebilirler.

Kendi cinsinden köpeklere karşı dost canlısı bir yaklaşım sergiler.

Kalıtsal olarak sağırlığa ve katarakt hastalığına karşı yatkındır. Bunun haricinde sağlık sorunları ile karşılaşma ihtimali düşüktür.

Ortalama ömürleri 13 yıldır.

Sosyalleşmeye yatkındırlar. Ama koruma içgüdüleri nedeniyle yavruyken sosyalleştirilmeleri önem taşır.

Kalıtsal olarak katarakt, kalça çıkıklığı ve sağırlığa yatkınlıkları vardır. Fakat genel olarak sağlıklı ve zor koşullara dayanıklı köpeklerdir.

Ortalama yaşam süreleri 13 yıl kadardır.

Avustralya Çoban Köpeği Bakımı Zor Mu?

Avustralya çoban köpekleri liderlik özelliği yüksek olan bir köpek türüdür. Sürüleri de bu liderlik özellikleri ile yönetirler. Bu özellikleri nedeniyle eğitilmeleri zordur. Köpekle çok sıkı bir bağ kurduğunuzda onu çok daha kolay eğitebilirsiniz. Disiplini elinizden bırakmadan, kararlılıkla eğitime devam ettiğinizde uzun sürede de olsa sonuç alabilirsiniz.

Avustralya çoban köpeklerinin ev ve apartman hayatı için uygun olduğunu söyleyemeyiz. Çok aktif olan bu köpekler geniş arazilerde egzersiz yapmaya ihtiyaç duyarlar. Geniş ve bahçeli bir eve sahipseniz bu köpeği sahiplenmeyi düşünebilirsiniz. Köpeğin bakımının ise klasik köpek cinslerine göre daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Köpeğin cinsine uygun özel mamalar kullanılarak sağlıklı beslenmesi sağlanabilir. Bunun yanında köpeğin ömrünün de ortalamanın üzerine çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tüy bakımı için ise haftada 1 kez taranması tavsiye edilir.